Incendio ed esplosioni agli Alberoni | a fuoco un capanno e delle bombole di gas Colonna di fumo visibile a chilometri

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio del 20 luglio nella zona Alberoni al Lido di Venezia, coinvolgendo un capanno e diverse bombole di gas. Durante le operazioni di spegnimento, si sono verificate circa dieci esplosioni. Una colonna di fumo si è alzata in cielo, visibile a chilometri di distanza, creando preoccupazione tra i residenti e le persone nelle vicinanze.

VENEZIA - Un incendio con una decina di esplosioni, in zona Alberoni, al Lido di Venezia, ha creato allarme e preoccupazione nel pomeriggio del 20 luglio. A fuoco è andato un capanno in legno, con alcuni oggetti e beni all’interno. Tra questi vi erano alcune bombole di gas e gpl che hanno innescato una serie di una decina di esplosioni molto potenti. L’innesco ha provocato anche una densa colonna di fumo. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per circoscrivere le fiamme. Oltre al capanno infatti l'incendio si era già allargato molto rapidamente a un giardino con sterpaglie. Sono intervenuti i vigili del fuoco del Lido con il supporto anche di una squadra dal centro storico. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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