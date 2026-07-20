Incendio ed esplosioni agli Alberoni | a fuoco un capanno e delle bombole Colonna di fumo visibile a chilometri
Il 20 luglio, nella zona degli Alberoni al Lido di Venezia, si è verificato un incendio che ha coinvolto un capanno e alcune bombole. Durante le operazioni di spegnimento, si sono verificate circa dieci esplosioni. Un’alta colonna di fumo si è sollevata dall’area, visibile a diversi chilometri di distanza. Nessuna informazione è stata resa nota sulle cause dell’incendio o sui danni subiti.
VENEZIA - Un incendio con una decina di esplosioni, in zona Alberoni, al Lido di Venezia, ha creato allarme e preoccupazione nel pomeriggio del 20 luglio. A fuoco è andato un capanno in legno, con alcuni oggetti e beni all’interno. Tra questi vi erano alcune bombole di gas e gpl che hanno innescato una serie di una decina di esplosioni molto potenti. L’innesco ha provocato anche una densa colonna di fumo. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per circoscrivere le fiamme. Oltre al capanno infatti l'incendio si era già allargato molto rapidamente a un giardino con sterpaglie. Sono intervenuti i vigili del fuoco del Lido con il supporto anche di una squadra dal centro storico. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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