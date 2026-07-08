Un incendio si è sviluppato poco prima delle 19 in un deposito di spedizioni in zona Bovisa, Milano. Le fiamme sono state accompagnate da diverse esplosioni e hanno prodotto una colonna di fumo nero molto alta, visibile a decine di chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per cercare di domare le fiamme e gestire la situazione. Non sono state riportate persone ferite o coinvolte.

Le fiamme seguite da diverse esplosioni. Poi una densa nube di fumo nero che si è alzata altissima e visibile da decine di chilometri di distanza. Un grosso incendio è divampato poco prima delle 19.30 di mercoledì 8 luglio nel deposito Bartolini di via Don Minzoni al quartiere Bovisa. Sul posto decine di mezzi dei vigili del fuoco, intervenuti con cinque squadre. Al momento non si segnalano feriti. Le fiamme però hanno avvolto completamente i capannoni della ditta di spedizioni e anche diversi mezzi che si trovavano nel piazzale. Secondo le prime informazioni, che però dovranno essere riscontrate dalle indagini, il rogo sarebbe partito da un container per poi propagarsi rapidamente all’area in cui erano stoccate le merci e i pacchi pronti per essere consegnati. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Milano.corriere.it - Milano, incendio alla Bartolini in Bovisa: le esplosioni e poi la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milano, incendio alla Bartolini in Bovisa, la colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Incendio al deposito Bartolini in zona Bovisa: un’alta colonna di fumo è visibile a chilometri di distanzaUn incendio ha coinvolto il deposito di una società di spedizioni in zona Bovisa, a Milano.