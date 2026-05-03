Incendio a Dalmine vicino Bergamo a fuoco un condominio | alta colonna di fumo nero visibile da chilometri

Un incendio si è sviluppato in un condominio a Dalmine, in provincia di Bergamo, generando una colonna di fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenute le squadre di vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incendio o sull’eventuale coinvolgimento di persone. La situazione è ancora in evoluzione.

Grave incendio in un condomino a Dalmine costringe i residenti a fuggire dalle loro case. Una palazzina in una zona residenziale alle porte di Bergamo è andata in fiamme sprigionando una densa nube nera visibile a chilometri di distanza. L’alta colonna di fumo si è stagliata nel cielo della provincia per oltre un’ora, con grande apprensione per la popolazione dei comuni vicini. Il rogo ha distrutto alcune abitazioni, ma non ha provocato vittime o feriti. L’incendio a Dalmine L’incendio è scoppiato intorno alle 14 di domenica 3 maggio, in uno stabile in via Segantini, nel quartiere Bembro a Dalmine, tra il fiume e l’Università del comune in provincia di Bergamo.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Incendio a Dalmine vicino Bergamo, a fuoco un condominio: alta colonna di fumo nero visibile da chilometri Notizie correlate Leggi anche: Incendio a Dalmine, fiamme in una palazzina e colonna di fumo nero visibile da lontano Leggi anche: Dalmine, incendio in un’abitazione di viale Brembo, colonna di fumo visibile da chilometri di distanza Contenuti utili per approfondire Incendio a Dalmine vicino Bergamo, a fuoco un condominio: alta colonna di fumo nero visibile da chilometriStabile in fiamme a Dalmine, in provincia di Bergamo, dove un incendio ha provocato un'alta nube di fumo nero visibile da altri comuni della provincia ... virgilio.it Emergenza incendio in una palazzina a Dalmine: evacuazione immediataIncendio in una palazzina tra via Segantini e viale Brembo a Dalmine: evacuazioni, intervento dei soccorsi e indagini ancora in corso sulle cause del rogo. notizie.it