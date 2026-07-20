Terricciola (Pisa), 20 luglio 2026 - Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 luglio, a La Rosa di Terricciola. Il fumo si è reso fin da subito visibile nella zona, soprattutto dai paesi di Peccioli e Terricciola. Sono accorse tre squadre dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona ed è stato allertato un elicottero per provare a spegnere quanto prima le fiamme che si sono propagate fino a minacciare il campo pozzi a La Rosa di Terricciola. Questa importante infrastruttura idrica, gestita da Acque Spa, è alimentata dalle falde superficiali dei fiumi Era e Sterza e serve per fornire acqua potabile ai Comuni della zona, tra cui Terricciola, Peccioli e Capannoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio alla Rosa di Terricciola: a rischio la rete idrica della Valdera

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