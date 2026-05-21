Notte rosa 2026 a Terricciola

Terricciola si appresta a ospitare la Notte Rosa 2026, un evento che trasformerà il centro del paese in un grande palcoscenico all’aperto. La serata prevede l’installazione di luci e spettacoli lungo le strade principali, creando un’atmosfera festosa. È prevista la presenza di un artista internazionale, che si esibirà durante l’evento. Le autorità hanno comunicato che l’evento sarà organizzato in modo da garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti.

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