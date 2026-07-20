Incendio al potabilizzatore | a secco 10 comuni del Nisseno
Un incendio presso il potabilizzatore ha causato la sospensione dell’approvvigionamento idrico in dieci comuni del Nisseno. L’interruzione riguarda l’acquedotto Fanaco, che alimenta le zone interessate. La situazione si è verificata oggi, con la conseguente mancanza di acqua potabile nei territori coinvolti. Le autorità competenti stanno gestendo l’emergenza e non sono stati forniti tempi certi per il ripristino del servizio.
Dieci comuni del Nisseno sono a secco da oggi: a causa di un incendio presso il potabilizzatore è stata disposta l’interruzione dell’esercizio dell’acquedotto Fanaco. Il fermo, spiega Caltaqua affermando di aver ricevuto una comunicazione da Siciliacque, riguarda i comuni di Acquaviva Platani, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Milena, Bompensiere, Montedoro, Serradifalco, Delia e Sommatino. Caltaqua «resta in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Siciliacque e provvederà a informare tempestivamente gli utenti sull'evoluzione della situazione». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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