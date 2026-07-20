Incendio al potabilizzatore | a secco 10 comuni del Nisseno

Notizia in breve

Un incendio presso il potabilizzatore ha causato la sospensione dell’approvvigionamento idrico in dieci comuni del Nisseno. L’interruzione riguarda l’acquedotto Fanaco, che alimenta le zone interessate. La situazione si è verificata oggi, con la conseguente mancanza di acqua potabile nei territori coinvolti. Le autorità competenti stanno gestendo l’emergenza e non sono stati forniti tempi certi per il ripristino del servizio.