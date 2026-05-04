Chiusure idriche programmate | rubinetti a secco in 17 Comuni della provincia

Da lunedì 4 maggio, 17 comuni della provincia di Chieti saranno interessati da interruzioni programmate dell’erogazione dell’acqua. La società che gestisce il servizio ha diffuso il nuovo calendario delle chiusure, che prevedono periodi di razionamento della risorsa idrica. Le chiusure sono state pianificate per garantire la gestione delle risorse e si protrarranno nel corso delle prossime settimane.

Continuano le interruzioni programmate per razionamento della risorsa idrica in provincia di Chieti. La Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario delle chiusure idriche, a partire da lunedì 4 maggio. Le disposizioni saranno valide, salvo diverse disposizioni, fino al prossimo 11 maggio 2026.Sono.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Chiusure idriche programmate: rubinetti a secco in 21 Comuni della provinciaUn'altra settimana di disagi per i cittadini costretti a fare i conti con le interruzioni idriche serali o pomeridiane fino a lunedì 16 marzo: ecco... Chiusure idriche in 17 Comuni della provincia di Chieti: il calendarioNuova sospensione della fornitura idrica disposta dalla Sasi in 17 comuni della provincia di Chieti, a partire da lunedì 27 aprile. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Lavori alle condotte idriche: rubinetti a secco in tre comuni; Rubinetti a secco in sette Comuni molisani: mercoledì 29 aprile disagi idrici. Senz’acqua nella morsa del caldo. Rubinetti a secco in tre ComuniFano, 1 luglio 2025 – La canicola morde, ma l’acqua manca. Rubinetti a secco, oggi, in diverse vie di Fano, San Costanzo e Orciano, per lavori sulle reti idriche da parte dei gestori, Aset e Marche ... ilrestodelcarlino.it Chiusure notturne dei rubinetti in diversi comuniSono numerosi i comuni molisani che in questo periodo si trovano a fare i conti con le carenze idriche e si trovano costretti a interrompere la fornitura d'acqua nelle ore notturne. Rubinetti chiusi ... rainews.it COMUNI VIRTUOSI PREMIATI DALLA REGIONE: 17 sono i comuni della provincia di Messina: Rodì Milici c’è! La Regione Siciliana premia i comuni più virtuosi nella gestione finanziaria, introducendo un sistema di incentivi che guarda a efficienza amministra - facebook.com facebook