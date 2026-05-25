Chiusure idriche programmate | rubinetti a secco per 16 Comuni della provincia

Notizia in breve

Per 16 comuni della provincia, i rubinetti resteranno a secco in alcune fasce orarie previste dal nuovo calendario diffuso dalla società idrica. Le chiusure sono programmate come parte di un razionamento della risorsa idrica, che interesserà diverse zone in più giornate. Le interruzioni sono state comunicate con anticipo e riguardano specifici orari e giorni, senza indicazioni di durata complessiva.