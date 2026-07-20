Incendio a Sovicille | fiamme divorano il bosco di Bagnaia impegnate 10 squadre a terra e due elicotteri
Un incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio del 20 luglio 2026 nella zona di Bagnaia, nel comune di Sovicille, in provincia di Siena. Sul posto sono intervenute dieci squadre a terra e due elicotteri. Le fiamme hanno interessato un'area del bosco, senza segnalare feriti o altre conseguenze immediate. Le operazioni di spegnimento sono in corso.
SOVICILLE (SIENA) – Un incendio boschivo si è sviluppato intorno alle 14 di oggi, 20 luglio 2026 nella zona di Bagnaia, nel comune di Sovicille in provincia di Siena. Le fiamme sospinte dal vento si stanno propagando in un fitto bosco di querce con sottobosco di ginepro. Per fronteggiare la situazione la sala operativa provinciale ha disposto invio immediato di oltre 10 squadre di volontari antincendi boschivi, due elicotteri regionali e un direttore operazioni. Nell’area sono presenti anche alcune linee elettriche. E’ in corso di valutazione la possibilità di disattivarle per garantire la sicurezza delle squadre che operano a terra. Al momento non risultano abitazioni minacciate dal fuoco. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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