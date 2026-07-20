Incendio a Sovicille | fiamme divorano il bosco di Bagnaia impegnate 10 squadre a terra e due elicotteri

Notizia in breve

Un incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio del 20 luglio 2026 nella zona di Bagnaia, nel comune di Sovicille, in provincia di Siena. Sul posto sono intervenute dieci squadre a terra e due elicotteri. Le fiamme hanno interessato un'area del bosco, senza segnalare feriti o altre conseguenze immediate. Le operazioni di spegnimento sono in corso.