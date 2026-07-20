Un incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio di oggi nella zona di Bagnaia, nel comune di Sovicille. Le fiamme si sono propagate in un bosco di querce e ginepro, spinte dal vento. Sul posto sono intervenute dieci squadre di vigili del fuoco per contenere l’incendio. L’intervento è ancora in corso.

Sovicille (Siena), 20 luglio 2026 – Un incendio boschivo si è sviluppato intorno alle 14 nella zona di Bagnaia, nel comune di Sovicille. Le fiamme sospinte dal vento si stanno propagando in un fitto bosco di querce con sottobosco di ginepro. Per fronteggiare la situazione la sala operativa provinciale ha disposto invio immediato di oltre 10 squadre di volontari antincendi boschivi, due elicotteri regionali e un direttore operazioni. Nell'area sono presenti anche alcune linee elettriche. E' in corso di valutazione la possibilità di disattivarle per garantire la sicurezza delle squadre che operano a terra. Al momento non risultano abitazioni minacciate dal fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bosco in fiamme alla Bagnaia, dieci squadre al lavoro contro l’incendio

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