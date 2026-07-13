Incendio a Vicchio | fiamme nel bosco della Colla in azione anche gli elicotteri

Notizia in breve

Un incendio è divampato oggi nei boschi della Colla, a Vicchio, in provincia di Firenze. Sul posto sono intervenuti i mezzi antincendio della regione, tra cui anche elicotteri. Le fiamme sono state segnalate nel pomeriggio e sono in corso operazioni di spegnimento. Non ci sono ancora dettagli sulle cause o sull’entità del rogo. Nessuna informazione su eventuali persone coinvolte o evacuazioni.