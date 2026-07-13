Incendio a Vicchio | fiamme nel bosco della Colla in azione anche gli elicotteri
Un incendio è divampato oggi nei boschi della Colla, a Vicchio, in provincia di Firenze. Sul posto sono intervenuti i mezzi antincendio della regione, tra cui anche elicotteri. Le fiamme sono state segnalate nel pomeriggio e sono in corso operazioni di spegnimento. Non ci sono ancora dettagli sulle cause o sull’entità del rogo. Nessuna informazione su eventuali persone coinvolte o evacuazioni.
VICCHIO (FIRENZE) – Il sistema antincendi boschivi della Regione Toscana e’ impegnato per un incendio divampato oggi, 13 luglio 2026 nei boachi di Vicchio. Inviate alcune squadre nella notte. 3 elicotteri della flotta regionale stanno intervenendo dalle prime luci dell’alba a supporto delle squadre AIB e sotto il coordinamento di un Direttore delle operazioni di spegnimento dell’Unione Comuni Mugello. Presente una squadra di Vigili del Fuoco a supporto. Già coinvolti circa 15 ettari di bosco.E’ stato richiesto l’intervento di un mezzo della flotta nazionale per circoscrivere le fiamme prima del rialzo delle temperature. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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