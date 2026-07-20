Il 2 luglio, Jerry Hall, ex supermodella texana, ha compiuto 70 anni. In un’intervista recente, ha parlato dei segni del tempo sul suo viso, affermando di essere in pace con questi cambiamenti. È stata protagonista di numerose copertine e passerelle durante la sua carriera.

P er decenni è stata l’incarnazione di una bellezza protagonista di copertine patinate e passerelle. Lei è Jerry Hall, ex super modella texana che il 2 luglio ha festeggiato 70 anni (segno zodiacale Cancro). Lunga chioma bionda, gambe infinite, sorriso radioso, l’ex moglie di Mick Jagger ha un ottimo rapporto con il tempo che passa. In una recente intervista al magazine AARP, Jerry Hall ha commentato candidamente: « Cosa c’è di sbagliato nelle rughe? Ho tantissime rughe, ma non me ne preoccupo». Dieta antirughe dopo i 40: i cibi che proteggono la pelle X Jerry Hall, nessuna paura delle rughe. La ex top ha ocosì espresso la sua filosofia: «Penso che dovremmo essere autorizzate a dimostrare la nostra età. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In una recente intervista, la super modella ex moglie di Mick Jagger racconta di essere in pace con i segni del tempo sul viso

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