Mick Jagger Dancing Queen e una multa da mille euro | la notte più assurda di Stromboli

Notizia in breve

Durante la notte a Stromboli, Mick Jagger è stato multato di mille euro dopo aver danneggiato un'area pubblica. La scena è avvenuta mentre il cantante partecipava a una festa con attori e registi, tra cui Dakota Johnson, Saoirse Ronan e un regista noto. La celebrazione si è svolta in un bistrot vicino al vulcano, dove si sono raccolti numerosi ospiti per festeggiare la fine delle riprese di un nuovo film.