Mick Jagger Dancing Queen e una multa da mille euro | la notte più assurda di Stromboli
Durante la notte a Stromboli, Mick Jagger è stato multato di mille euro dopo aver danneggiato un'area pubblica. La scena è avvenuta mentre il cantante partecipava a una festa con attori e registi, tra cui Dakota Johnson, Saoirse Ronan e un regista noto. La celebrazione si è svolta in un bistrot vicino al vulcano, dove si sono raccolti numerosi ospiti per festeggiare la fine delle riprese di un nuovo film.
Facciamo un passo indietro. Da oltre tre settimane, sull'isola delle Eolie si girava in gran segreto Three Incestuous Sisters, il nuovo film di Alice Rohrwacher, il primo in lingua inglese per la regista due volte premiata a Cannes. Un cast incredibile: Johnson, Ronan, Buckley nei panni delle tre sorelle di una fiaba gotica tratta dal romanzo illustrato di Audrey Niffenegger (sì, quella de La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo). Josh O'Connor - già protagonista della Chimera rohrwacheriana - nel ruolo del figlio del guardiano del faro di Strombolicchio. Isabella Rossellini, tornata sull'isola dove sua madre Ingrid Bergman e suo padre Roberto si innamorarono sul set di Stromboli (Terra di Dio) nel 1949. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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