AGI - " Vannacci che ordina la mia morte e di altri 'nemici' politici. Questo è il contenuto di un video realizzato con l'AI nello scenario dell'antica Roma e condiviso dal cosiddetto 'generale', con la g molto minuscola". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, commenta il video generato dall'intelligenza artificiale apparso sui canali social del generale. Uno scenario che richiama il Colosseo nell'antica Roma, con il fondatore di Futuro Nazionale nella veste di legionario, con accanto Giorgia Meloni nelle vesti di imperatrice e Ignazio La Russa in quelle di un console. Al centro dell'arena, legati, ci sono Elly Schlein, Romano Prodi, Laura Boldrini e, appunto Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - In un video con l'IA, Vannacci-imperatore romano ordina la morte degli avversari politici

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Vannacci rilancia un video AI in cui ordina la morte di Conte e Schlein

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#Vannacci pubblica un video fatto con l'AI in cui, da imperatore romano, condanna a morte Schlein, Conte, Prodi e Boldrini. Eh, ma vuoi mettere l'odio della sinistra? @lucillaMasini2 x.com

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