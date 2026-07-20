In un video con l' IA Vannacci-imperatore romano ordina la morte degli avversari politici
AGI - " Vannacci che ordina la mia morte e di altri 'nemici' politici. Questo è il contenuto di un video realizzato con l'AI nello scenario dell'antica Roma e condiviso dal cosiddetto 'generale', con la g molto minuscola". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, commenta il video generato dall'intelligenza artificiale apparso sui canali social del generale. Uno scenario che richiama il Colosseo nell'antica Roma, con il fondatore di Futuro Nazionale nella veste di legionario, con accanto Giorgia Meloni nelle vesti di imperatrice e Ignazio La Russa in quelle di un console. Al centro dell'arena, legati, ci sono Elly Schlein, Romano Prodi, Laura Boldrini e, appunto Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Agi.it
Vannacci rilancia un video AI in cui ordina la morte di Conte e Schlein
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Vannacci imperatore romano in un video creato con l'AI condanna a morte Elly Schlein e Giuseppe Conte
Leggi anche: Vannacci-condottiero romano: in un video AI, l’ex generale “ordina” la morte di Schlein e Conte
Temi più discussi: Vannacci imperatore romano condanna Schlein e Conte; Vannacci e i video fatti con l'AI in cui, da imperatore romano, condanna a morte Schlein, Conte, Prodi e Boldrini. Il leader M5S: Incita alla violenza, ma non ci intimorisce; Meloni si dissocia dal video dove Vannacci mette a morte gli avversari: Non il mio modo di essere; In un video fatto con l'Ia Vannacci vestito da imperatore ordina la morte dei nemici politici.
Il leader di Futuro nazionale Roberto Vannacci ha pubblicato giorni fa un video, realizzato con l’intelligenza artificiale, ambientato nell’antica Roma e ispirato al film di Ridley Scott Il gladiatore. Nel video si vede lo stesso Vannacci, nei panni di un imperatore ro facebook
#Vannacci pubblica un video fatto con l'AI in cui, da imperatore romano, condanna a morte Schlein, Conte, Prodi e Boldrini. Eh, ma vuoi mettere l'odio della sinistra? @lucillaMasini2 x.com
Vannacci vestito da imperatore ordina la morte di Schlein e Conte in un video creato con l'IAFa discutere sui social un reel che ritrae il capo di Futuro Nazionale mentre fa giustiziare quattro avversari politici, legati al centro del Colosseo. Il leader pentastellato: Un messaggio che incit ... avvenire.it
Vannacci, Meloni e La Russa in un video AI: la reazione del centrosinistraUn video AI con Roberto Vannacci nei panni di un imperatore romano che condanna a morte avversari politici scatena polemiche. Meloni e La Russa appaiono al suo fianco. notizie.it
Cosa ne pensate se in Italia diventerebbe comune la divisa scolastica reddit