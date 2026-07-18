I lettini rubati a Reggio Emilia e riapparsi in Albania | Sappiamo dove sono ma è impossibile recuperarli

Circa 350 lettini da mare, per un valore di circa 45 mila euro, sono stati rubati da un’area piscine a Reggio Emilia e sono riapparsi ora sulle spiagge vicino a Durazzo, in Albania. Le forze dell’ordine sanno dove si trovano, ma non sono riuscite a recuperarli. I lettini sono scomparsi due anni fa e sono stati individuati recentemente sulle spiagge albanesi.

Dall’area piscine di Reggio Emilia alle spiagge dorate dell’Adriatico albanese, a due passi da Durazzo. È l’assurda rotta percorsa da 350 lettini da mare, per un valore complessivo di circa 45 mila euro, misteriosamente svaniti nel nulla due anni fa e ricomparsi oggi sulle spiagge dell’ Albania. La vicenda è riemersa dopo gli ultimi avvistamenti da parte di ignari turisti italiani, che hanno riconosciuto il marchio dello circolo sportivo italiano stampato sui lettini. Il furto dei lettini. Tutto ha inizio nel giugno del 2024, quando i ladri saccheggiano in una sola notte l’area esterna del circolo sportivo Onde Chiare di Reggio Emilia. Un furto calcolato e di proporzioni notevoli, che lascia i gestori senza attrezzatura all’inizio della stagione calda. 🔗 Leggi su Open.online

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Lettini Rubati a Reggio Emilia Riappaiono in Albania: Il Misterioso Ritrovamento di Onde Chiare

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Ritrovati in Albania 350 lettini rubati a Reggio EmiliaNel giugno 2024, un furto di 350 lettini si è verificato presso il circolo Onde Chiare di Reggio Emilia.

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Ritrovati in Albania 350 lettini da spiaggia rubati a Reggio Emilia x.com

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