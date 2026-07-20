Immobili sfitti da recuperare per famiglie e lavoratori
Il testo invita a utilizzare strumenti urbanistici comunali per riqualificare edifici vuoti o poco utilizzati, con l’obiettivo di favorire l’assegnazione di queste proprietà a famiglie e lavoratori. Si propone di recuperare il patrimonio edilizio esistente senza ricorrere alla costruzione di nuove aree permeabili, puntando sulla valorizzazione delle strutture già presenti nel territorio.
Sfruttiamo con coraggio le leve urbanistiche comunali per favorire il recupero e la riconversione del patrimonio edilizio esistente sfitto o sottoutilizzato, azzerando il consumo di nuovo suolo permeabile. La proposta arriva da Edoardo Russo (foto), co-fondatore dell’Officina delle Idee, associazione che ha dedicato alcuni cicli di incontri al tema della trasformazione della città. Russo – che è anche socio della Fondazione Carisp ed è stato presidente dell’Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro – propone di "intercettare a livello locale il grande piano straordinario della Regione da 300 milioni di euro" per "moltiplicare l’offerta di appartamenti a canone calmierato, offrendo risposte immediate alle nuove fragilità abitative". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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