immobili sfitti da recuperare per famiglie e lavoratori

Sfruttiamo con coraggio le leve urbanistiche comunali per favorire il recupero e la riconversione del patrimonio edilizio esistente sfitto o sottoutilizzato, azzerando il consumo di nuovo suolo permeabile. La proposta arriva da Edoardo Russo (foto), co-fondatore dell’Officina delle Idee, associazione che ha dedicato alcuni cicli di incontri al tema della trasformazione della città. Russo – che è anche socio della Fondazione Carisp ed è stato presidente dell’Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro – propone di "intercettare a livello locale il grande piano straordinario della Regione da 300 milioni di euro" per "moltiplicare l’offerta di appartamenti a canone calmierato, offrendo risposte immediate alle nuove fragilità abitative". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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