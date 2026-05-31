Il vicepresidente comunale di Avs ha chiesto di requisire le case non affittate, sostenendo che sia giusto espropriare gli immobili sfitti. Ricorda inoltre che a livello nazionale è già stata presentata una proposta di legge che prevede questa misura. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione del patrimonio immobiliare e sulle politiche abitative. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di esproprio o sul numero di immobili coinvolti.

Non gli sono bastati l’obbligo di richiedere un’autorizzazione comunale per ogni singolo appartamento destinato ad affitto breve, il blocco delle nuove locazioni nel centro storico e le sanzioni amministrative che arrivano fino a 10.000 euro. Così come non sembra sufficiente l’alta probabilità che a stretto giro (la giunta ha già approvato una delibera) i vincoli e i paletti (camere singole e cucine da almeno 9 metri quadrati, norme rigide sull’impatto acustico ecc) vengano estesi ad altre 500 e passa strade della cosiddetta “prima cintura” urbana. No a Firenze, la sinistra vuole di più e quel di più è scappato in modo consapevolmente semi-ufficiale al vicepresidente del Consiglio Comunale a Vincenzo Pizzolo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La sinistra a Firenze va oltre la Salis: «Giusto requisire gli immobili sfitti»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giorgia Meloni va da Fedez… e la sinistra va in tilt. Oltre 700.000 visualizzazioni

Emergenza casa, l’allarme del Sunia: "Vincono i concorsi e scappano". Trentamila immobili ancora sfittiL’emergenza abitativa continua a preoccupare le organizzazioni sindacali, che segnalano come molti immobili pubblici assegnati tramite concorsi...

Temi più discussi: In Toscana il centrosinistra sorride: vinte Prato e Pistoia; Elezioni, la mappa del voto: il Pd fa il pieno nei capoluoghi e vola a Prato e Figline; È sempre 'Sestograd': Sforzi nuovo sindaco. Centrodestra a picco, bene la sinistra con Ecolò; Firenze, residenza studentesca senza acqua. Azione universitaria: La sinistra chieda scusa.

Firenze, residenza studentesca senza acqua. Azione universitaria: La sinistra chieda scusa x.com

Milano e una delle sue splendide perle reddit

L'ultimo schiaffo della sinistra: a Firenze niente vie intitolate a Gentile e AlmiranteHa dell’incredibile quanto è successo questi giorni nelle stanze di Palazzo Vecchio a Firenze, una delle storiche roccaforti rosse d’Italia. Il gruppo Sinistra Progetto Comune ha presentato una ... ilgiornale.it

Troppe sviste a sinistra, ma la destra non è pronta. Ora tutti uniti per FunaroFirenze, 24 maggio 2024 – Non faccio politica da più di 10 anni e non sono iscritto ad alcun partito, premette Leonardo Domenici. L’ex sindaco di Firenze - per due mandati - dice subito di essere ... lanazione.it