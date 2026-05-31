La sinistra a Firenze va oltre la Salis | Giusto requisire gli immobili sfitti

Da laverita.info 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il vicepresidente comunale di Avs ha chiesto di requisire le case non affittate, sostenendo che sia giusto espropriare gli immobili sfitti. Ricorda inoltre che a livello nazionale è già stata presentata una proposta di legge che prevede questa misura. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione del patrimonio immobiliare e sulle politiche abitative. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di esproprio o sul numero di immobili coinvolti.

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Non gli sono bastati l’obbligo di richiedere un’autorizzazione comunale per ogni singolo appartamento destinato ad affitto breve, il blocco delle nuove locazioni nel centro storico e le sanzioni amministrative che arrivano fino a 10.000 euro. Così come non sembra sufficiente l’alta probabilità che a stretto giro (la giunta ha già approvato una delibera) i vincoli e i paletti (camere singole e cucine da almeno 9 metri quadrati, norme rigide sull’impatto acustico ecc) vengano estesi ad altre 500 e passa strade della cosiddetta “prima cintura” urbana. No a Firenze, la sinistra vuole di più e quel di più è scappato in modo consapevolmente semi-ufficiale al vicepresidente del Consiglio Comunale a Vincenzo Pizzolo. 🔗 Leggi su Laverita.info

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