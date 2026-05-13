Emergenza casa l’allarme del Sunia | Vincono i concorsi e scappano Trentamila immobili ancora sfitti

L’emergenza abitativa continua a preoccupare le organizzazioni sindacali, che segnalano come molti immobili pubblici assegnati tramite concorsi restino vuoti. Secondo il Sunia, sono ancora circa trentamila le abitazioni non occupate, nonostante siano state assegnate tramite procedure pubbliche. Un esempio arriva da una città toscana, dove chi ha vinto un concorso pubblico ha poi deciso di rinunciare all’alloggio, lasciando la residenza libera.

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di Antonio Passanese Vinci un concorso pubblico a Firenze, fai i conti con gli affitti e poi rinunci al posto. Succede sempre più spesso, secondo il Sunia, il sindacato degli inquilini della Cgil, che lancia l’allarme sulla crisi abitativa nel capoluogo toscano. Una situazione che non riguarda più soltanto studenti o famiglie fragili, ma anche lavoratori privati e dipendenti pubblici. "Il 70% di coloro che vincono un concorso nella pubblica amministrazione – spiega il sindacato – una volta scoperto che a Firenze servono almeno mille euro al mese per un appartamento o poco meno per una stanza, rinuncia all’incarico oppure chiede il trasferimento dopo poco tempo".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Emergenza casa, l’allarme del Sunia: "Vincono i concorsi e scappano". Trentamila immobili ancora sfitti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Allarme del Sunia: "Le bollette più care faranno esplodere l’emergenza casa" Emergenza casa, Di Benedetto: “Convertire i negozi sfitti in abitazioni”A Bologna l’emergenza abitativa continua ad aggravarsi, coinvolgendo non solo le fasce più fragili ma anche lavoratori e famiglie con reddito... Argomenti più discussi: RIMINI: Povertà, l'allarme Caritas, esplode l'emergenza casa; Emergenza casa, l’allarme del Sunia: Vincono i concorsi e scappano. Trentamila immobili ancora sfitti; Piano Casa, l’allarme dell’Unione Inquilini: A Fiumicino emergenza abitativa senza risposte; Emergenza casa. Itea annuncia di voler costruire nuove case popolari in tempi brevi. Emergenza Nazionale reddit ? Roberto Riccardi Fango e fischietti. Se domani un terremoto vi abbattesse la casa. Se un'alluvione distruggesse tutto ciò che avete. Chi arriverebbe a portarvi aiuto: le femministe con i fischietti, i centri sociali con i manifesti o gli alpini a scavare tr x.com Casa, l’allarme dell’opposizione: A Casale affitti troppo alti e troppi alloggi sfittiCasale: ordine del Giorno sull’emergenza abitativa, sottoscritto da tutte le forze di opposizione, è stato presentato da Luca Servato. ilpiccolo.net