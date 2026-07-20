Illycaffè accordo con i sindacati | premio di risultato fino a 1.800 euro per operai e impiegati

L’azienda ha stipulato un accordo con i sindacati che prevede un premio di risultato fino a 1.800 euro per i lavoratori operai e impiegati. La somma varia in base a determinati parametri stabiliti nell’intesa.

Un premio di risultato rivolto a tutto il personale operaio e impiegatizio dell’azienda, che può raggiungere i 1.800 euro in funzione dell’inquadramento e che è collegato al conseguimento degli obiettivi aziendali di crescita e redditività, e prevede la possibilità di conversione volontaria in strumenti di welfare con un valore aggiuntivo del 10% sulla quota convertita. Sono i termini dell’accordo di secondo livello sottoscritto da Illycaffè, le rappresentanze sindacali aziendali e le organizzazioni sindacali di categoria. Stabilimenti di Trieste e della provincia di Milano. L’intesa è stata firmata dalle rappresentanze sindacali aziendali e... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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