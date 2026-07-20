Illycaffè premia i dipendenti | fino a 1.800 euro in busta paga

Un'azienda di Trieste ha deciso di assegnare premi fino a 1.800 euro in busta paga ai propri dipendenti, operai e impiegati. La somma viene erogata in base al raggiungimento di obiettivi economici stabiliti dal gruppo. La decisione riguarda la retribuzione variabile e intende riconoscere il contributo dei lavoratori alla crescita aziendale. La misura viene proposta come parte di un piano di incentivazione legato ai risultati economici.

Trieste, 20 luglio 2026 – La crescita dell'azienda passa anche dalla busta paga. Illycaffè, storica azienda triestina leader globale nel segmento caffè, introduce un premio di risultato destinato a operai e impiegati, collegando una parte della retribuzione variabile al raggiungimento degli obiettivi economici del gruppo. L'intesa, sottoscritta con le rappresentanze sindacali, interessa il personale delle sedi di Trieste e dello stabilimento di Robec chetto con Induno, nel Milanese. L'accordo di secondo livello prevede un bonus che potrà arrivare fino a 1.800 euro, con importi differenziati in base all'inquadramento professionale. Prevista anche la possibilità di trasformare volontariamente il premio in strumenti di welfare aziendale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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