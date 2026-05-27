Sda Courier accordo sul Premio di Risultato 2026 | fino a 2.290 euro per circa 110 lavoratori

Sda Courier ha firmato un accordo sul Premio di Risultato 2026, che prevede un importo massimo di 2.290 euro per circa 110 lavoratori. L'intesa riguarda la contrattazione di secondo livello presso lo stabilimento di Piacenza. La somma viene distribuita in base a criteri stabiliti dall'accordo e si riferisce a un periodo che si estende fino al 2026. La decisione riguarda un numero limitato di dipendenti dell'azienda.

La contrattazione di secondo livello porta risultati concreti anche nel sito Sda Courier di Piacenza. Per circa 110 lavoratrici e lavoratori è stato definito il Premio di Risultato per l’anno 2026, che potrà arrivare fino a 2.290 euro al raggiungimento dei parametri previsti di presenza e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Accordo ai Musei Civici: premio di produzione fino a 600€ per i lavoratori in appaltoL'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici degli appalti dei musei civici di Venezia si è riunita ieri, 15 aprile, e ha approvato un nuovo...

Castelsangiovanni, accordo sul premio di produzione per i lavoratori ElpeA Castelsangiovanni, il sindacato Fit Cisl Piacenza ha annunciato di aver raggiunto un’intesa con Elpe Global Logistic Services, società responsabile...