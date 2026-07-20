La discussione sul voto segreto in Parlamento è tornata al centro del dibattito dopo l’approvazione della legge elettorale alla Camera, avvenuta giovedì scorso. I leader di partito tentano di controllare il voto segreto con vari metodi, ma raramente ci riescono completamente. La questione ha suscitato attenzione pubblica e politica, portando a interrogativi sulla reale segretezza di questa modalità di voto.

Da sempre i leader di partito provano a controllarlo, con metodi ed espedienti vari, ma quasi mai ci riescono fino in fondo La tribolata approvazione della legge elettorale da parte della Camera, giovedì scorso, ha innescato grossi dibattiti sul voto a scrutinio segreto. È con quel tipo di votazione che l’aula aveva bocciato il martedì precedente un emendamento promosso dal governo, generando agitazioni nella maggioranza di destra. Le polemiche hanno riguardato anche la possibilità di controllare, in modo più o meno diretto, un voto che per sua definizione appare molto difficilmente controllabile: quello segreto, appunto. Il voto segreto è previsto sia alla Camera sia al Senato in varie circostanze. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il voto segreto in parlamento è davvero così segreto?

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