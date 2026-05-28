Dopo l’incidente avvenuto sulle piste di Méribel il 29 dicembre 2013, nessuno ha più fornito aggiornamenti sulla condizione di Michael Schumacher. Per oltre dodici anni, le informazioni sono state mantenute riservate e nessuna comunicazione ufficiale ha rivelato dettagli sul suo stato di salute. La famiglia e i rappresentanti hanno scelto di mantenere il massimo riserbo, impedendo qualsiasi fuga di notizie.

Dodici anni dopo l’incidente sulle piste di Méribel, il 29 dicembre 2013, nessuno sa come stia Michael Schumacher. Nessuno, al di fuori di un pugno di persone legate alla famiglia. Una scelta costruita con metodo, fin dal primo quarto d’ora dopo la caduta, quando i soccorritori del pronto intervento di Courchevel ricevettero l’ordine di togliersi microfoni e GoPro prima ancora di salire sull’elicottero. L’Equipe ha deciso di indagare il segreto meglio custodito della storia dello sport, e non solo. Il lungo reportage del giornale francese – una mezzora buona di lettura – non rivela lo stato di salute del campione di Formula 1, su questo il muro regge ancora. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il segreto del segreto di Schumacher: come sono riusciti a non far trapelare mai nulla?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Schumacher alla Mercedes: il segreto del mito oltre la velocitàSam Bird ha condiviso nuovi dettagli sul periodo trascorso collaborando con Michael Schumacher durante la sua carriera.

“Ho visto l’oscurità del mondo, la stupidità, la cattiveria. A volte sono triste come non lo sono mai stata, ho un diario segreto”: le confessioni di Brigitte MacronBrigitte Macron, moglie del presidente, ha condiviso in un diario segreto le sue emozioni, parlando di aver visto l’oscurità del mondo, la stupidità...

Si parla di: Nascosta per 18 anni... la prima Ferrari 430 Scuderia è appena ricomparsa, ma a un prezzo segreto.; F1 | Il segreto di Schumacher? Non le telemetrie, ma le relazioni ai box.

Auto: prove 'segrete' figlio Schumacher(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Mick Schumacher, figlio 15enne del 7 volte campione del mondo di F1 Michael, ha svolto in gran segreto delle prove al volante di una monoposto di Formula 4, sul circuito ... lagazzettadelmezzogiorno.it