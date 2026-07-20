Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera ha commentato la morte di Fakir Abderrahim, avvenuta durante un intervento di polizia in strada. Ha criticato chi parla di vendetta e ha sottolineato che la polizia non deve essere accusata prima di conoscere i fatti. Inoltre, ha espresso disapprovazione per le manifestazioni di piazza, ritenendole sbagliate. La vicenda riguarda un uomo di 43 anni deceduto durante un intervento di due agenti di polizia.

Domenica il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, ha chiamato il questore di Bologna, Gaetano Bonaccorso, poche ore dopo la notizia della morte di Fakir Abderrahim, il 43enne titolare di una ditta di facchinaggio deceduto in mezzo alla strada al Pilastro durante un intervento di due agenti di polizia. Il video di 5 minuti con la vittima che urla «aiuto, basta, basta» mentre i poliziotti tentano di bloccarlo era già online da ore. Al questore il plenipotenziario dei meloniani lungo la via Emilia, dopo aver chiesto una valutazione sull’intervento, ha espresso vicinanza ai due poliziotti autori dell’intervento, «ringraziandoli per l’impegno che quotidianamente dedicano alla tutela della sicurezza dei cittadini». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Galeazzo Bignami: «Sulla morte di Fakir è inaccettabile che i parenti parlino di vendetta, la polizia non va messa sotto accusa prima della verità. Andare in piazza è sbagliato»

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