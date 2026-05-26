La Corte d’Assise di Foggia ha condannato all’ergastolo un 46enne, ritenuto l’autore materiale dell’omicidio di una tabaccaia avvenuto nella città. La sentenza include 14 mesi di isolamento diurno. Il nipote della vittima ha commentato che questa decisione rappresenta un primo passo verso la verità e la giustizia.

La Corte d'Assise di Foggia ha condannato alla pena dell'ergastolo, con 14 mesi di isolamento diurno, il 46enne Redouane Moslli, ritenuto l'esecutore materiale del tragico omicidio di Franca Marasco. La tabaccaia di 72 anni fu brutalmente uccisa con quattro coltellate la mattina del 28 agosto 2023, all'interno della sua storica attività commerciale in via Marchese de Rosa a Foggia. I giudici hanno accolto la richiesta della Procura, riconoscendo al condannato le aggravanti della crudeltà e della minorata difesa. Fin dalle prime battute del caso, la tesi degli inquirenti e dei familiari della vittima ha escluso lo scenario di una semplice rapina degenerata: si sarebbe trattato, piuttosto, di un vero e proprio "omicidio mascherato da rapina". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Omicidio Franca la tabaccaia di Foggia: ergastolo per l’assassino. Il nipote: «Un primo spiraglio verso verità e giustizia»

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Omicidio della tabaccaia Franca Marasco: la Procura chiede lergastolo per Mossli

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