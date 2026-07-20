Il vero significato dell’Odissea di Nolan secondo noi

Una riflessione sulla recente interpretazione dell'Odissea di Nolan sottolinea l'importanza di valutare il film basandosi su ciò che si vede e si percepisce, non solo su immagini o dettagli superficiali. Si invita a evitare giudizi affrettati e a concentrarsi sulla comprensione del messaggio complessivo. L’approccio suggerito è di analizzare l’opera nel suo insieme, lasciando da parte pregiudizi o impressioni iniziali, per apprezzarne appieno il significato.

Forse dovremmo seguire i consigli di un saggio vate. Parafrasando un suo antico verso, potremmo dire che: “ Fatti non fummo a giudicar pellicole come bruti (ovvero solo da una foto o da un casting), ma per riflettere davvero su quello che abbiamo visto “. L’Inferno di Dante ci illumina la via, e forse Christopher Nolan sarebbe d’accordo con lui. E così, abbiamo pensato che fosse utile analizzare come si deve la sua Odissea. Vivisezionarla, spolparla per arrivare all’osso del suo vero significato. Un film a cui non importa seguire con fedeltà l’esempio di Omero, perché gli autori sono mossi da un vento tutto loro. Nolan si mette sulla scia del mito per scriverne uno tutto suo, coerente col suo cinema e con la sua sensibilità di regista. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Abbiamo visto ODISSEA di Christopher Nolan... dobbiamo parlarne

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