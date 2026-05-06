Nel secondo trailer dell’Odissea di Nolan, l’attore interpretando Antinoo si distingue, attirando l’attenzione. Il primo trailer, invece, aveva un tono più mistico e asciutto, presentando immagini in silenzio. La scena di Pattinson sembra portare maggiore enfasi al personaggio, suscitando curiosità sul ruolo che avrà nel film. Il trailer mostra alcune sequenze di azione e atmosfere cupe, senza rivelare dettagli sulla trama.

Il primo trailer dell’Odissea di Nolan era insieme mistico e asciutto. Mostrava in un silenzio, rotto giusto da due frasi, tutto il potere della natura e degli dei e tutta la polvere e il fuoco delle battaglie, così come era intriso del senso di vuoto, sfinimento ma anche di determinazione di riabbracciare la propria famiglia, del veterano che ha visto finire l’ennesima guerra, ma non sa cosa troverà a casa. Ora, con il secondo trailer, la nebbia e l’oscurità si alzano per presentarci tutti i principali attori della storia, soffermandosi soprattutto sul più cattivo. Già, il filmato si apre con Ulisse pronto a lasciare Calipso e a chiedere ad...🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Nel secondo trailer dell’Odissea di Nolan, l’Antinoo di Robert Pattinson ruba la scena a tutti

E’ USCITO IL TRAILER DI “L’ODISSEA” DI NOLAN! #christophernolan #odyssey

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Universal ha pubblicato il secondo trailer ufficiale di “Odissea”, il nuovo film di Christopher Nolan e probabilmente il più atteso del 2026, basato sull’omonimo poema greco attribuito a Omero. Si vede qui: x.com