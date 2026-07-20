È ancora aperta la mostra sui 50 anni dalla tragedia della diossina di Seveso, allestita nei locali di Palazzo Borromeo Arese a Cesano Maderno. L’esposizione presenta fotografie e documenti relativi all’incidente del 10 luglio 1976, quando una nube tossica uscì dall’azienda Icmesa di Meda. La mostra è stata organizzata dal quotidiano locale e resterà visitabile.

Non è terminata la mostra dedicata alle fotografie e ai documenti sulla tragedia della diossina di Seveso del 1976 organizzata dal Giorno negli spazi dei Palazzo Borromeo Arese di Cesano Maderno, uno dei centri brianzoli colpiti dalla nube tossica uscita il 10 luglio di cinquant’anni fa dall’Icmesa di Meda. Il titolo dell’evento “1976-2026. La Brianza oltre la diossina”, lo stesso del convegno di apertura che si è tenuto il 15 giugno, sottolinea attraverso il racconto dei volti e delle attività seguite al grande incidente chimico la difficile strada del riscatto e della rinascita imboccata dalla comunità. Opere fotografiche di celebri nomi,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il veleno e l’incubo del “non si sa”: la diossina secondo padre Turoldo

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