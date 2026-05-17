A Bovisio è allestita una mostra dedicata al disastro diossina legato all’incidente Icmesa, che ripercorre gli eventi e le conseguenze della contaminazione. Tra i temi trattati ci sono le modalità di vendita dei mobili senza etichette da parte dei produttori locali, e i carichi di scorie tossiche che sono finiti dispersi in Francia. La esposizione si concentra sui fatti storici e sugli aspetti tecnici legati a questa vicenda ambientale e industriale.

? Punti chiave Come facevano i produttori locali a vendere i mobili senza etichette?. Quali misteriosi carichi di scorie sono finiti dispersi in Francia?. Perché la produzione dell'Icmesa era legata alla fabbricazione del Napalm?. Come ha fatto un disastro locale a cambiare le leggi europee?.? In Breve Mostra gratuita a Bovisio Masciago presso Villa Erba Odescalchi Scotti fino al 31 maggio.. Testimonianze di Amedeo Argiuolo e Bruno Galimberti ricostruiscono il silenzio dell'azienda Icmesa.. Disastro del 10 luglio 1976 ha generato la normativa internazionale Direttiva Seveso.. Percorso espositivo proseguirà il 15 giugno presso Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Disastro diossina: a Bovisio la mostra che racconta il veleno Icmesa

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La tragedia ignorata che sconvolse lItalia

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