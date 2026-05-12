Antonella Elia ha vissuto un episodio tragico nella sua vita: la perdita del padre in circostanze drammatiche, avvenuta in concomitanza con un incidente avvenuto durante una partita di calcio. Questa vicenda rimane sconosciuta al pubblico, che conosce l’artista per il suo sorriso e il suo carattere vivace in televisione. La sua storia personale è segnata da un dolore intenso che ha lasciato un segno indelebile nella sua vita.

Dietro il sorriso e il carattere travolgente mostrati in televisione, Antonella Elia porta con sé una storia personale segnata da dolori profondissimi. La showgirl, nel corso degli anni, ha più volte raccontato di aver perso entrambi i genitori quando era ancora molto piccola, ma in pochi conoscono davvero i dettagli della tragedia che ha cambiato per sempre la sua vita. Un dramma legato anche a un nome molto noto del calcio italiano: quello di Paolo Barison, ex campione della Nazionale, morto nello stesso terribile incidente stradale in cui perse la vita anche il padre di Antonella. Il grande dolore di Antonella Elia: la morte del padre...🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - C’è una tragedia nella vita di Antonella Elia che nessuno sa: la morte tremenda del padre insieme a un calciatore

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