Il sestiere di Porta Solestà ha vinto per il dodicesimo anno consecutivo il titolo di campione d’Italia nella categoria Musici. La vittoria rappresenta un risultato ripetuto nel tempo, confermando la continuità di questa affermazione. La competizione coinvolge gruppi musicali provenienti da diverse regioni, e la vittoria di quest’anno si aggiunge a una lunga serie di successi. La manifestazione si svolge con la partecipazione di varie realtà, e il riconoscimento viene assegnato sulla base di performance musicali e di tradizioni rappresentate.

La storia continua. Il sestiere di Porta Solestà entra ancora una volta nella leggenda conquistando per il dodicesimo anno consecutivo il titolo di campione d’Italia nella categoria Musici. Un’impresa straordinaria quella centrata ai Campionati nazionali assoluti Fisb di Oria, in provincia di Brindisi, dove la formazione gialloblù ha dominato la finale della specialità, confermandosi ancora una volta ai vertici assoluti del movimento nazionale. Un risultato che premia la qualità, la preparazione e la continuità di un gruppo capace di mantenere altissimo il proprio livello competitivo stagione dopo stagione. In finale anche chiarine e tamburini di Porta Maggiore, che hanno chiuso all’ottavo posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Il trionfo di Porta Solestà. Musici sul tetto d’Italia: è l’ennesima impresa

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