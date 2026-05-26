Il Team Romagna sale sul tetto d’Italia | trionfo e fair play nel campionato nazionale Lasertag Round-X

Il Team Romagna ha vinto il campionato nazionale Lasertag Round-X 2426, disputato domenica nell’Ex Polveriera di Rio Gandorè, Gazzola. La squadra ha conquistato la vittoria nell’ultimo atto della competizione, che si è svolto in provincia di Piacenza. La manifestazione si è conclusa con il trionfo del team e un comportamento sportivo rispettoso delle regole.

Nella suggestiva cornice dell’Ex Polveriera di Rio Gandorè a Gazzola, in provincia di Piacenza, si è consumato domenica l’ultimo, decisivo atto del campionato nazionale Lasertag Round-X 2426. Sotto l’egida della X-TagLeague, una delle organizzazioni più prestigiose nel panorama del lasertag. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Filing For Love: scontro sul tetto e scandalo nel Team di AuditIl 2 maggio si è verificato un incidente tra Joo In Ah e il Team di Audit 3 sul tetto di un edificio.

A.B. Genovese sul tetto d’Italia: il tricolore femminile della Pétanque vale il FIB Top TeamUna squadra femminile di Pétanque della Liguria si è aggiudicata il titolo di FIB Top Team, battendo in una finale molto combattuta un'altra...

Argomenti più discussi: Storico Romagna Team: il primo scudetto è diventato realtà; Gattatico Club, benvenuto mister!; Romagna Team da sogno E’ campione d’Italia; Playoff, le partite di oggi 17 maggio 2026 LIVE. I risultati in tempo reale.

Judo, il Team Romagna brilla a Cesena. Ok Anconelli e CasellaAnche i giovani del Team Romagna Judo hanno partecipato domenica scorsa a Cesena al ventesimo trofeo ’Loris Romagnoli’, al quale hanno preso parte 300 atleti di 40 società provenienti da tutta Italia. ilrestodelcarlino.it