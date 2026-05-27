Sbandieratrici e musici di Viterbo sul tetto d' Italia | sono la miglior compagnia tradizionale

Domenica 24 maggio, a L'Aquila, le sbandieratrici e i musici della Città di Viterbo hanno vinto il titolo di miglior compagnia tradizionale durante la 12esima Parata della tradizione della Lega italiana sbandieratori. Hanno conquistato lo scudo, simbolo del primo posto, dopo 11 anni. La squadra, composta da elementi di Viterbo, ha superato le altre partecipanti in una competizione che si svolge ogni anno.

Le sbandieratrici e i musici Città di Viterbo sono la “miglior compagnia tradizionale”. Domenica 24 maggio all'Aquila, durante la 12esima Parata della tradizione, si sono aggiudicati il titolo della Lega italiana sbandieratori, riportando a casa “lo scudo”, il simbolo, dopo 11 anni. Esultanza dei. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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