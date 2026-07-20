Il total white è l’evergreen dell’estate come dimostrato da Ilary Blasi a Saint Tropez

Il total white rimane un classico dell’estate, come mostrato da un’ospite a Saint Tropez. La fashionista ha scelto un completo completamente bianco, confermando questa tendenza. L’outfit è stato indossato durante un evento estivo sulla costa francese. La presenza di altri look bianchi in diverse occasioni recenti mantiene viva questa scelta di stile. La tendenza si riconferma come un punto fermo per le stagioni calde.

Il trend che risulta essere un vero e proprio evergreen ogni anno in estate? Quello dei look total white e a darne l'ennesima prova è stata Ilary Blasi a Saint Tropez. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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