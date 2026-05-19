Tra Cannes e Saint Tropez si trovano otto indirizzi storici in Costa Azzurra, noti per aver ospitato personaggi famosi nel corso degli anni. Questa regione, situata tra il Mediterraneo e le Alpi Francesi, comprende località come Cannes, Saint Tropez e Saint Jean Cap Ferrat. Sono luoghi che conservano un patrimonio di storia e cultura, spesso frequentati durante l’estate da celebrità e protagonisti del mondo dello spettacolo. Questi indirizzi rappresentano tappe da segnare per chi desidera osservare personaggi pubblici durante la stagione estiva.

C i sono luoghi e indirizzi entrati nel mito. E la Costa Azzurra è uno di questi. Da Cannes a Saint Tropez passando per Saint Jean Cap Ferrat, questa lingua di terra stretta tra il Mediterraneo e le Alpi Francesi è proprio uno di questi posti. Nei decenni la Riviera è stata meta di celeb che l’hanno visitata, abitata, amata, anche solo per il tempo del celebre Festival di Cannes. Tutti sono passati di qua. Fermandosi e rendendo celebri alcuni degli indirizzi della zona. Espresso Riviera, torna il treno notturno dall’Italia alla Costa Azzurra X Leggi anche › Viaggio in Francia. Costa Azzurra, la terra degli artisti Costa Azzurra, tra hotel e ristoranti, i luoghi della Riviera amati dalle celeb. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra Cannes e Saint Tropez, 8 indirizzi storici in Costa Azzurra da scoprire e conoscere... e da segnarsi per fare celeb watching durante l'estate

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