Ilary Blasi chiude il Grande Fratello Vip in total black | la finale è con blazer e gonna di pizzo

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, la conduttrice ha scelto un look total black, indossando un blazer e una gonna di pizzo. La decisione di optare per questo colore ha caratterizzato tutta la serata, confermando una coerenza stilistica. Ilary Blasi ha presentato l'evento con un abbigliamento che ha riscosso attenzione per la semplicità e l’eleganza. La finale si è svolta con questa scelta di stile, senza ulteriori dettagli sul motivo dietro la decisione.

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Il nero è stato uno dei colori portanti nelle scelte di stile della conduttrice: anche per l'ultima puntata Ilary Blasi lo ha scelto, per chiudere in bellezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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