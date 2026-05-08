Antonella Elia, nota per il suo carattere deciso, ha condiviso un episodio molto personale riguardante la perdita dei genitori. La showgirl ha raccontato in modo diretto come questa esperienza abbia influenzato la sua vita, rivelando aspetti emotivi che spesso non si vedono pubblicamente. La sua testimonianza mette in luce un lato più intimo e sensibile, spesso nascosto dietro la sua personalità esteriore.

Ha un lato sensibilmente profondo Antonella Elia. La showgirl apparentemente intemperante, nasconde corde delicate e vulnerabili nel suo vissuto. Tutto parte infatti, come più volte da lei ribadito, dalla perdita dei genitori e dal fatto di essere sola al mondo. Chiusa in stanza insieme a Lucia e Renato, la showgirl riapre la sua vecchia ferita legata alla solitudine, alla perdita e all’abbandono. Con un tono di voce malinconico, inizia a raccontare della sua infanzia: “Mia mamma è morta che avevo un anno e mezzo, e il mi papà che avevo 14 anni, in un incidente stradale. Mi ricordo l’ultimo sguardo che gli ho dato voltandomi e lui era vicino alla macchina, con questo cappello che si usava e mi guardava”.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - GF VIP, il toccante racconto di Antonella Elia sulla perdita dei genitori

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