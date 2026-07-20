Il Times racconta la ribellione di Ostia contro gli stabilimenti

A Ostia, decenni di stabilimenti balneari lungo la spiaggia sono stati abbattuti o rimossi negli ultimi mesi. La barriera tra la città e il mare, costituita da strutture in legno e cemento, sta scomparendo. Alcuni stabilimenti sono stati smantellati su ordine delle autorità locali, mentre altri sono stati abbandonati. La rimozione è iniziata con l’obiettivo di restituire spazio pubblico e rimuovere strutture considerate non conformi alle normative. Nessun nuovo stabilimento è stato ancora costruito al loro posto.

La barriera tra la città e il mare comincia a sgretolarsi. A Ostia, dove per decenni gli stabilimenti balneari hanno segnato il confine tra strada e spiaggia, il Comune avvia una rivoluzione dell’accesso al litorale: più spiagge libere, meno concessioni e nuovi varchi per restituire ai cittadini un tratto di costa che molti considerano un bene pubblico. Un reportage del Times racconta questa “rivoluzione”, descrivendo una “ribellione” contro il sistema degli stabilimenti balneari e la richiesta di restituire ai cittadini un bene pubblico sempre più conteso. Sul lungomare di Ostia, il segno più evidente del cambiamento è un grande vuoto. È lo spazio lasciato dall’ abbattimento di uno dei più noti beach club della zona, con ristorante dai pavimenti in marmo, colonne bianche e cabine sulla spiaggia. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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