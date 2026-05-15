Ostia sequestrati gli stabilimenti Bagni Vittoria e La Vecchia Pineta

Nella giornata del 15 maggio 2026, due stabilimenti balneari situati lungo il litorale romano sono stati sottoposti a sequestro nell’ambito di un’operazione che riguarda la gestione del demanio marittimo di Roma. Le strutture interessate sono “Bagni Vittoria” e “La Vecchia Pineta”. Le autorità hanno eseguito i controlli necessari e proceduto con il sequestro delle aree, senza ulteriori dettagli sul motivo ufficiale dell’azione. La vicenda rientra in un’azione più ampia di verifiche sui beni demaniali.

Ostia, 15 maggio 2026 – Due stabilimenti balneari del litorale romano sono stati sequestrati nell’ambito dei controlli avviati sulla gestione del demanio marittimo di Roma. Le verifiche hanno riguardato i “ Bagni Vittoria ” e “ La Vecchia Pineta ”, risultati, secondo quanto emerso dagli accertamenti, privi di valida concessione demaniale. La Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Roma, specializzata nei reati urbanistici, insieme alla Polizia Locale del X Gruppo “Mare”, al 6° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza e alla Capitaneria di Porto di Roma, ha effettuato una verifica sulle condizioni di esercizio dello stabilimento “Bagni Vittoria”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Ostia, doppio sequestro shock sulle spiagge: sigilli a La Vecchia Pineta e Bagni Vittoria

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