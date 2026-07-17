Il quotidiano britannico ha descritto Ostia come il simbolo di un sistema di concessioni balneari che ha limitato l’accesso pubblico alle spiagge. Per anni, gli stabilimenti hanno delimitato le aree con cancelli e muri, rendendo necessari pagamenti e ingressi controllati per raggiungere il mare. La narrazione evidenzia come questa situazione abbia caratterizzato il litorale per molti decenni, segnando un modello di gestione che ora viene messo in discussione.

Per decenni è stata il simbolo delle concessioni balneari, delle spiagge chiuse dietro cancelli e muri, dell'accesso al mare subordinato all'ingresso in uno stabilimento. Oggi, invece, Ostia diventa l'emblema della trasformazione che sta attraversando il litorale italiano. A raccontarlo è il quotidiano britannico The Times, che dedica un ampio reportage alla "rivoluzione" delle spiagge libere, indicando proprio il litorale romano come il luogo dove il cambiamento è già iniziato. Il giornale londinese parte dall'immagine più evidente di questa svolta: il grande vuoto lasciato dalla demolizione dell'ex stabilimento Aneme e Core, un tempo caratterizzato da ristorante con pavimenti in marmo e colonne bianche, oggi sostituito da una distesa di sabbia aperta a tutti. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it

© Roma.repubblica.it - Ostia e la rivoluzione delle spiagge: il Times racconta la fine del regno degli stabilimenti

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