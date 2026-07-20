Il test in famiglia Camarda-Kostic subito a segno contro l’U23

La squadra di Ruben Amorim ha disputato la prima partita in famiglia, battendo 7-0 il Milan Futuro. La gara si è svolta ieri mattina, con molti titolari assenti per le vacanze post-Mondiale. Il tecnico portoghese ha approfittato dell’occasione per far giocare i giovani e provare diverse soluzioni, oltre a far lavorare in campo i calciatori meno impiegati. La partita ha visto subito andare in rete Camarda e Kostic.

Prima sgambata in famiglia della squadra di Ruben Amorim che ieri mattina ha battuto 7-0 il Milan Futuro. Senza numerosi titolari attualmente in vacanza dopo l’avventura mondiale, per il tecnico portoghese è stata l’occasione giusta non solo per mettere benzina nelle gambe ma per fare esperimenti e soprattutto valutare i giovani. Incoraggianti le prestazioni di Kostic (in coppia con Nkunku nel primo tempo) e Camarda (al fianco di Guernier nella ripresa), entrambi a segno. Gli altri gol portano la firma di Ossola, Chukwueze, Pavlovic, Loftus Cheek e Fofana. In porta si sono invece alternati Torriani e Pittarella. Il 19enne centravanti montenegrino si è messo in luce nei primi quarantacinque minuti terminati col parziale di 2-0, confermando quel di buono che ha già fatto vedere nei primi giorni di ritiro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Test in famiglia per il Milan di Amorim, amichevole con Milan Futuro. Gol di Kostic, Ossola, Chukwueze, Pavlovic, Camarda, Loftus-Cheek e Fofana #ANSA x.com

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