Il tempo continua a essere misurato nello stesso modo, ma non sempre viene percepito allo stesso modo. Un'ora resta composta da sessanta minuti, eppure può sembrare lunghissima durante una videochiamata di lavoro e sorprendentemente breve mentre si guarda una serie, si scorre un social network o si conversa in chat. La diffusione dei dispositivi digitali non ha modificato gli orologi: ha trasformato le esperienze che riempiono le nostre giornate e, con esse, la sensazione della durata. Oggi gran parte delle attività passa attraverso uno schermo. Lo smartphone accompagna gli spostamenti, il computer organizza il lavoro, il tablet facilita la lettura e la smart TV riunisce film, programmi e piattaforme. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il tempo digitale: perché le ore cambiano davanti a uno schermo

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