C’è una cosa che le cornici digitali non sono quasi mai riuscite a fare: sparire. Non nel senso di nascondersi, ma di smettere di sembrare tecnologia. Per anni sono stati piccoli schermi luminosi appoggiati su mobili e mensole, utili per far scorrere foto, ma raramente integrati nell’arredamento. SwitchBot AI Art Frame prova a cambiare prospettiva scegliendo di rinunciare al classico pannello LCD che significa niente video e niente retroilluminazione. Qui il protagonista è un display E Ink Spectra 6 a colori. Il dettaglio dell’effetto del display e-Ink fotografato da 3 cm di distanza Il modello provato è quello da 13,3 pollici, con risoluzione di 1600 x 1200 pixel. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - SwitchBot AI Art Frame, la cornice digitale che non vuole sembrare uno schermo

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SwitchBot KI Art Frame | TEST | Digitaler Bilderrahmen 2.0

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