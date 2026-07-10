In un borgo italiano si è svolta la prima processione digitale del paese, organizzata con l’uso dell’intelligenza artificiale. Durante l’evento, il santo e i lumini sono stati rappresentati da uno schermo e dagli smartphone dei partecipanti, che sono stati gestiti da un sistema di intelligenza artificiale. I fedeli hanno seguito la via religiosa a distanza, con i lumini accesi sui dispositivi mobili. La processione è stata chiamata ‘Machina Sacra’.

‘Machina Sacra’ è la prima processione digitale realizzata in Italia che ha attraversato e coinvolto un intero borgo: il santo, o la croce, sono stati sostituiti da uno schermo digitale, che ha guidato i fedeli gestendoli da remoto attraverso un sistema d’intelligenza artificiale che ne controllava gli smartphone, i lumini del futuro. Si è svolta a Bosco, località di San Giovanni a Piro (Salerno), in Cilento, nell’ambito del festival ‘MicroCosmi’: l’opera è stata deposta nella Cappella del Carmine, dove resterà fino al 12 luglio. Attraverso un QR code, l’intelligenza artificiale si “impossessa” dei telefoni del pubblico e sonorizza la processione: suoni e voci formano un coro di AI che intonano una litania. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Salerno, processione digitale con AI: santo è uno schermo e lumini sono smartphone

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'Machina Sacra', in Cilento la prima processione guidata dall'IA: lo smartphone diventa un lumino

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