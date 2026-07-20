Il tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni probabilmente lascerà a dicembre dopo il crepacuore della Coppa del Mondo

2026-07-20 09:59:00 Giorni caldissimi in redazione! Il tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni ha confermato che probabilmente lascerà l’incarico alla scadenza del suo contratto a dicembre. Scaloni è subentrato nel 2018 e ha vissuto un periodo d’oro in carica, portando il suo paese a due Copas America e al titolo di Coppa del Mondo nel 2022. Tuttavia, i tentativi della squadra di vincere una seconda corona mondiale si sono conclusi con delusione e disgrazia ieri sera nel New Jersey con una pessima prestazione contro la Spagna – non hanno registrato un tiro fino al 27° minuto dei tempi supplementari – quando i campioni d’Europa hanno vinto 1-0. Il piano dell’Argentina era quello di frustrare e hanno usato tutte le arti oscure per realizzarlo con l’espulsione di Enzo Fernandez nella seconda metà dei tempi regolamentari. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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FIFA World Cup | Martin Palermo Surprises Lionel Scaloni At Pre-Match Press Conference

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Il crollo di Scaloni in sala stampa, interrompe la conferenza e va via in lacrime: Questo mi fa maleLionel Scaloni non riesce a trattenere le lacrime quando sala stampa dopo la sconfitta dell'Argentina ai Mondiali: Mi fa male nel profondo ... fanpage.it

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