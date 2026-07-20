L’allenatore della nazionale argentina ha annunciato che rimarrà in carica fino a dicembre, poi potrebbe lasciare. Ha detto che discuterà con il presidente dell’ente calcistico e che intende prendersi una pausa. Ha anche descritto il suo ruolo come un’esperienza positiva e il luogo come “spettacolare, da sogno”. Non sono stati forniti dettagli su eventuali piani futuri o decisioni definitive.

"Continuerò fino a dicembre. Dopodiché, parlerò con il presidente Claudio Tapia. L'idea è di rilassarmi e prendermi una pausa. Questo è un posto spettacolare, da sogno. Spero che le persone abbiano l'opportunità di essere qui. Qualsiasi argentino vorrebbe essere qui. È stato un piacere essere qui. Un onore. Non avrei mai nemmeno sognato una cosa del genere"., Così il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, nella sua 104esima partita alla guida della Nazionale, dopo la sconfitta nella finale del Mondiale contro la Spagna. "Fino a dicembre, se il presidente lo vorrà, resterò qui, e dopo sarà complicato perché è giusto che le cose possano cambiare, e io lo vedo anche come un bene. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Argentina, Scaloni: "Resterò fino a dicembre e poi probabilmente lascerò"

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