Il sito segreto di Pickaxe Mountain | ecco il possibile prossimo obiettivo degli Usa in Iran

Un impianto sotterraneo chiamato Pickaxe Mountain si trova vicino al sito di arricchimento dell’uranio di Natanz. Secondo fonti, potrebbe rappresentare un nuovo obiettivo di attacchi da parte degli Stati Uniti in Iran. L’impianto è situato in una zona remota e non è ancora stato ufficialmente confermato come bersaglio. Non ci sono dettagli ufficiali su eventuali operazioni militari o attacchi pianificati.

L’impianto sotterraneo di Pickaxe Mountain, situato a pochi chilometri di distanza dal più noto sito di arricchimento dell’uranio di Natanz, colpito ripetutamente dai raid americani e israeliani insieme al centro di tecnologia nucleare di Isfahan, potrebbe essere il nuovo "cuore" del programma nucleare iraniano e, per questo, potrebbe essere uno dei nuovi obiettivi strategici individuati dagli analisti del Pentagono, che è tornato a sferrare raid aerei contro l'Iran dopo il completo fallimento dei negoziati per risolvere la crisi dello Stretto di Hormuz. Considerato un obiettivo estremamente difficile da colpire, data la profondità a cui... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Trump Warns Iran's Secret Pickaxe Mountain Nuclear Site Could Be Next Target | NewsX World

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