Che cosa è Pickaxe Mountain il sito nucleare iraniano nel mirino di Trump

Notizia in breve

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che Pickaxe Mountain potrebbe essere il prossimo obiettivo di un raid militare. Si tratta di un sito nucleare iraniano situato a circa 1.200 metri di altezza, nascosto sotto una montagna. Trump ha riferito che il sito è stato costruito a centinaia di metri di profondità e che rappresenta una potenziale minaccia legata alle attività nucleari iraniane. La decisione di intervenire dipende da valutazioni sulla sicurezza e sull’efficacia di un attacco.