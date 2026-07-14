Che cosa è Pickaxe Mountain il sito nucleare iraniano nel mirino di Trump
Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che Pickaxe Mountain potrebbe essere il prossimo obiettivo di un raid militare. Si tratta di un sito nucleare iraniano situato a circa 1.200 metri di altezza, nascosto sotto una montagna. Trump ha riferito che il sito è stato costruito a centinaia di metri di profondità e che rappresenta una potenziale minaccia legata alle attività nucleari iraniane. La decisione di intervenire dipende da valutazioni sulla sicurezza e sull’efficacia di un attacco.
Pickaxe Mountain potrebbe diventare il prossimo obiettivo dei raid Usa. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump accendendo i riflettori sul sito nucleare che gli iraniani avrebbero costruito a centinaia di metri sotto una montagna alta circa 1.600 metri e che si troverebbe a 1,5 chilometri a sud del centro di arricchimento dell'uranio di Natanz, nel cuore dell'altopiano iraniano nella provincia di Isfahan, ad alcune centinaia di chilometri da Teheran. In farsi “Kuh-e Kolang Gaz La”, “Monte del Piccone” in italiano, la montagna ospiterebbe un sito nucleare costruito sotto il granito, fino a 145 metri secondo l'Institute for science and international security (Isis) di Washington, addirittura a 600 metri secondo altre valutazioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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