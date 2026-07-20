Il sindaco di Cinigiano, Luciano Monaci, di 70 anni, è stato coinvolto in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 17 nel territorio comunale. Con lui erano presenti altre tre persone, due delle quali sono state trasportate in ospedale. Non si registrano ferite gravi, e le condizioni di Monaci non sembrano preoccupanti. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire le cause dello scontro.

Cinigiano, 20 luglio 2026 – Incidente per il sindaco di Cinigiano Luciano Monaci, 70 anni. Accade sulla strada provinciale 17, nel territorio comunale cinigianese. Il primo cittadino, di rientro da una missione istituzionale, era in auto con altre tre persone, un uomo e due donne. L’auto fuori controllo si è ribaltata. A prestare i primissimi soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno chiamato poi i soccorsi. L'allarme al 118 è scattato alle ore 16:02. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due donne, una di 66 anni e una di 63 anni, che sono state soccorse dal personale sanitario intervenuto sul posto. Per il trasferimento è stato attivato l'elisoccorso Pegaso 2: entrambe sono state trasportate in codice 2 all'ospedale di Santa Maria alle Scotte di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sindaco di Cinigiano coinvolto in un incidente: non è grave. Con lui altre tre persone, due portate in ospedale

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